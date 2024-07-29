李强：支持东帝汶早日加入亚细安

中国总理李强与访华的东帝汶总统奥尔塔会面时说，两国自建交以来，无论国际风云如何变幻，始终相互理解、相互支持，政治互信不断深化。他同时表示支持东帝汶早日加入亚细安组织，共同为促进地区和平稳定、发展繁荣作出积极贡献。

据中国外交部官网消息，李强星期天（7月28日）在北京人民大会堂与赴华进行国事访问的奥尔塔会面。李强说，中国和东帝汶建交22年来，无论国际风云如何变幻，始终相互理解、相互支持，政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。中国愿同东帝汶一道，进一步弘扬传统友好，加强互利合作，不断取得更多成果，更好惠及两国人民。

李强表示，中国将一如既往坚定支持东帝汶走符合自身国情的发展道路，支持东帝汶维护国家主权、安全和发展利益。双方要深入对接发展战略，不断深化务实合作，为各自现代化建设注入更多动力。

他说，中国愿同东帝汶在高质量共建“一带一路”框架下加强基础设施、互联互通等合作，拓展农渔业、水利、减贫、旅游、地方等更广泛领域互利合作，帮助东帝汶持续提升自主发展能力。

同时，中国愿进口东帝汶更多优质产品，鼓励更多中国企业到东帝汶投资。中国愿同东帝汶深化多边领域沟通协调，加强气候政策交流合作，支持东帝汶早日加入东盟（亚细安）组织，共同为促进地区和平稳定、发展繁荣作出积极贡献。

这是奥尔塔2022年就任后首次访华，也是东帝汶与中国建交以来东帝汶总统首次到中国国事访问。

中国外交部发言人华春莹上星期五（7月26日）宣布，应中国国家主席习近平邀请，奥尔塔将于7月28日至31日对中国进行国事访问。

中国外交部发言人毛宁当天也在例行记者会上说，中国同东帝汶建交22年来，两国关系持续稳定发展。去年9月，习近平同东帝汶总理古斯芒共同宣布将中国东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。

毛宁说，两国元首将举行会谈，中国愿同东帝汶一道，以此访为契机，深化互利合作，推动两国全面战略伙伴关系提质升级，取得新的更大发展。