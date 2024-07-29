习近平：愿同东帝汶全面深化战略协作

中国国家主席习近平在与到访的东帝汶总统奥尔塔会谈时强调，中方愿同东帝汶朝着“三个更高”目标，引领双边关系长期稳定发展，其中包括全面深化战略协作和发展合作。

据中国央视新闻客户端报道，习近平星期一（7月29日）上午在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的奥尔塔举行会谈。

习近平强调，中方愿同东帝汶一道，朝着“三个更高”的目标，引领双边关系长期稳定发展。

他提出，首先是坚定相互支持，打造更高水平双边关系。中方坚定支持东帝汶维护国家统一和社会稳定的努力，愿同东帝汶全面深化战略协作和发展合作，维护好两国主权和安全利益，朝着共建命运共同体的大方向迈进。

习近平说，其次是坚持互利共赢，开展更高质量务实合作。围绕产业振兴、基础设施建设、粮食自给、民生改善等四大重点领域合作，以签署共建“一带一路”合作规划为契机，加强发展战略对接，分享水利建设、节水灌溉、防灾减灾等领域经验技术，实施好水稻栽培等农业合作，推进渔业、减贫等合作，助力东帝汶经济自主和多元化发展。

他提到，第三是共促“全球南方”事业，开展更高层次多边协作，弘扬和平共处五项原则精神，加强在联合国、世界贸易组织等多边平台协调配合，共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。中方也愿在中国-葡语国家经贸合作论坛、联合国粮农组织等框架内同东帝汶开展更多双边、三方合作。

根据中方新闻稿，奥尔塔表示，面对深刻演变的世界局势，中国坚定维护多边主义，提出共建“一带一路”和一系列重要全球倡议，并促成沙特伊朗以及巴勒斯坦各派别实现和解，为地区和世界和平与发展事业作出重要贡献，展现了中国作为一个和平、负责任的全球大国作用和影响力。

奥尔塔说，东帝汶希望进一步巩固发展同中国的全面战略伙伴关系，加强粮食安全、基础设施建设等领域合作，助力东帝汶实现国家自主发展。东帝汶坚定恪守一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对“台湾独立”，反对外部势力干涉，支持中国维护国家主权和领土完整的一切努力。

奥尔塔提及，南中国海问题应该由当事国通过谈判自主解决，东帝汶愿同中国等地区各国一道，共同维护南中国海和平稳定。

两国元首会谈后共同见证签署共建“一带一路”合作规划和农业、绿色发展、数字经济、航空运输等领域多项双边合作文件。双方发表《中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》。

中国国家主席习近平（左）星期一（7月29日）陪同到访的东帝汶总统奥尔塔（中）在北京人民大会堂北大厅的欢迎仪式上，检阅仪仗队。（法新社）

习近平在会谈前于人民大会堂北大厅为奥尔塔举行欢迎仪式。习近平当天中午在人民大会堂金色大厅为奥尔塔举行欢迎宴会。