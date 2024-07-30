湖南资兴市暴雨已致四人死亡 三人失踪

受台风“格美”带来的强降雨影响，湖南省资兴市遭遇特大暴雨，已造成四人死亡、三人失踪。

综合新华社和人民网报道，记者从湖南资兴市防汛抗旱指挥部获悉，资兴市从7月26日以来就遭遇特大暴雨，雨量突破历史极值。平均降雨量410毫米，最大降水量673.6毫米，单点24小时降雨量突破645.2毫米，最大小时雨强为132.2毫米。

经乡村两级干部摸排和搜救队伍报告，截至星期一（7月29日）晚9时，此次强降雨已造成州门司镇和八面山瑶族乡的四个村共有四人死亡，三人失踪。

暴雨已导致资兴市所有乡镇不同程度受灾。截至星期二（30日）早9时许，该市受灾人口8万7238人，房屋损毁867户共1432间，道路塌方1345处，道路中断14条。八个乡镇78个村组通讯不畅，九个乡镇部分区域断电。农作物成灾面积244.86公顷，水产养殖受灾面积17.27公顷。

资兴市抢险救援工作仍在进行中。目前该市已出动专业救援队伍19支，投入专业救援力量5469人，出动直升机四架、舟艇144艘次，已抢通道路八条，恢复通信基站68个，空投物资20.9吨，紧急转移11379人、妥善安置4451人、转移伤员32人。

台风“格美”登陆已造成中国多个省份面临强降雨，其中湖南省是受灾最严重的地区之一。临近的湖南省湘潭县涓水发生自1972年有实测资料以来最大洪水，24小时内出现三起堤岸被水冲溃形成缺口险情。