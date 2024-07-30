台湾明年国防预算创新高 国防部：军事投资付款高峰期

台湾明年度国防预算据传将突破历史新高，台湾国防部解释道，明年恰逢军事投资的付款高峰期，因此预算需求一定会比今年高。

综合台湾《联合报》《上报》和ETtoday新闻云报道，台湾行政院长卓荣泰星期一（7月29日）主持“114年度计划及预算审核会议”。有知情人士透露，明年台湾国防预算约4600亿元（新台币，下同，188亿新元），包含特别预算与特种基金，估计可达6300亿元，增幅5％。

总预算案预计会在8月中旬送行政院会讨论、通过，届时会有更具体、详细的说明。

台湾国防部主计局特种基金处长庄丰光星期二（30日）在国防部例行记者会上指出，近年国防预算在政府及全民支持下稳定成长，2025年恰逢军事投资付款的高峰期，所以预算需求一定会比今年高，目前行政院正在审议中，相关预算还会有些调整。

另一方面，台湾审计部在一份报告中披露，截至去年7月底，台湾海军主机战舰超过一半没有按照维修周期进行修护，影响装备稳定性和兵力派遣运用，但也引发官兵私下抱怨审计部没有考量近年大陆对台持续压迫，海军舰艇必须频繁出动的现实背景。

对此，台湾海军司令部副参谋长施武樵少将说，海军尊重审计部的意见。他说，海军舰艇的交修都是依计划执行，不过从2022年起因应两岸的情势状况，同时针对大陆的海上行动必须配合调整任务，维修的期程也会调整。

施武樵强调，舰艇维修的等级和期程，都会依舰艇的状况交给船厂维修，仍然可以维持舰艇运作的稳定性。