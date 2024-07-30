中银人寿聚焦大湾区成立养老联盟

中银香港旗下中银人寿成立针对“享老”服务的“安心2gether”联盟。中银人寿市场及产品发展总监魏志炜星期二（7月30日）说，预计半年内推出与联盟有关的新理财及跨境养老相关产品，先会聚焦大湾区市场，未来会推广至于全中国。

综合香港01和星岛日报报道，香港未来人口预期持续高龄化，政府统计处推算，香港65岁及以上长者的比例，将由2021年的20.5%升至2046年的36.0%。中银人寿与黄金时代基金会联合发表《携手共建第二人生》白皮书，探讨高龄化社会现象。

中银人寿执行总裁邓子平说，在白皮书中发现在香港养老有两大痛点。其一为香港人更加长寿，65岁以上人口比例较以往增长。其二为据白皮书“长者乐活指数”调查，发现结果为6.0分（10分满分），当中健康及社区支援的满意程度分别只有4.8分及5.3分（10分满分）。为此，中银人寿牵头成立首个由金融机构发起、针对“享老”服务的联盟“安心2gether”，并分阶段推行。

该联盟由金融及非金融业人士组成，包括高龄议题、长者权益的专家等。 魏志炜介绍，香港年龄结构上，60至64岁年龄层的人口庞大，意味有大量港人即将进入退休年龄，而要达到高龄享老的生活，就需要稳定现金流及生活体验，因此联盟的新产品涉及金融及非金融类产品。

魏志炜还说，随着不少港人北上养老的观念加重，加上大陆不乏养老及旅居基地，中银人寿会继续协助客户善用财富步入享老生活。

魏志炜说，有年轻人流行“候鸟式旅居”，一年四季会去不同的地方体验，或顺便探讨自身适合的享老地点，新产品也将融入旅居元素，详情有待公布。