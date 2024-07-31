中国官媒：用实实在在高质量发展成效唱响经济光明论

中共三中全会后召开的首个政治局会议星期二（7月30日）召开。会议指出，下半年改革发展稳定任务很重，要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。中国官媒新华社星期三（31日）发表评论文章说，中国部分经济指标出现波动，折射出当前外部环境变化带来的不利影响增多。发展中、转型中的问题，经过努力是完全可以克服的。中国要保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，用实实在在的高质量发展成效唱响中国经济光明论。

文章说，今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济实现持续回升向好殊为不易，这是中国坚定发展信心的底气所在。同时也要看到，近期中国部分经济指标出现波动，折射出当前外部环境变化带来的不利影响增多。但这些是发展中、转型中的问题，经过努力是完全可以克服的。

文章说，发展前进一步就需要改革前进一步。刚刚闭幕的中共二十届三中全会，围绕进一步全面深化改革、推进中国式现代化擘画了改革蓝图。此次政治局会议强调，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，要求“要坚持和落实‘两个毫不动摇’”“完善产权保护、市场准入、破产退出等市场经济基础制度”等，这集中体现了以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险的基本逻辑。

文章指出，锚定全年发展目标，做好下半年经济工作仍需各方加力，形成强大合力。此次政治局会议围绕“宏观政策要持续用力、更加给力”“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入”“培育壮大新兴产业和未来产业”“加大保障和改善民生力度”等方面作出一系列具体部署，进一步释放出鲜明信号：加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。

文章最后说，为展望下半年，各地各部门须坚定改革决心和信心，增强推进改革的思想自觉和行动自觉，以钉钉子精神抓好改革落实，以担当实干着力推动高质量发展，有信心、有条件、有能力推动经济持续回升向好，实现全年经济社会发展目标。