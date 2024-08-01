湖南资兴暴雨已致30死35失踪

受台风格美的影响，中国湖南省资兴市出现特大暴雨，已造成30人死亡、35人失踪。

综合中新社和《湖南日报》报道，截至星期四（8月1日）中午12时，资兴市受台风格美影响最严重的八个乡镇的道路、电力、通讯基本打通，搜救工作取得阶段性进展，初步查清共有30人遇难、35人失踪。

目前，各方力量仍在一线紧张有序开展工作，全力搜救失踪人员，并做好抢险救灾各项工作。

自7月26日以来，受台风格美影响，资兴市普降特大暴雨，多个区域发生山洪、泥石流、山体滑坡等灾害，导致所有乡镇不同程度受灾，部分乡村道路阻断、通信中断，一度与外界失去联络。截至星期四早上8时，当地已有118030人受灾、1510间房屋倒损、1345处道路塌方。

台风格美的登陆已造成中国多个省份面临强降雨，其中湖南省是受灾最严重的地区之一。中国总理李强星期四在湖南郴州看望慰问受灾群众，检查指导防汛工作。

李强主持召开防汛抗洪救灾现场工作会时说，当前正值防汛最紧要关口，防洪峰、防决堤、排内涝压力不减；要毫不放松做好防汛抗洪救灾工作，从防、减、救全链条协同发力，最大限度降低灾害风险、减少灾害损失；要始终把保障人民生命安全放在第一位，强化监测预警和应急响应联动，提前果断转移危险区群众。