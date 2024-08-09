斐济总理兰布卡下周访华

太平洋岛国斐济总理兰布卡将在下周对中国进行为期10天的访问。

据中国外交部官网消息，外交部发言人毛宁星期五（8月9日）宣布，应中国国务院总理李强邀请，兰布卡将于8月12日至21日对中国进行正式访问。

毛宁说，此次访问期间，两国领导人将就中斐关系以及共同关心的重要问题深入交换意见。

毛宁称，斐济是最早同中国建交的太平洋岛国，兰布卡是今年又一位应邀访华的太平洋岛国领导人，体现了中国同南太地区的密切关系。中方愿以此访为契机，推动两国相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，携手构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

今年3月，斐济与中国恢复了叫停一年的警务合作。

斐济2011年与中国签署警务合作协议，允许斐济警察在中国接受培训，中国也可派遣警察前往斐济交流。不过，斐济总理兰布卡2022年12月说，他对斐济和中国在价值观和司法制度上的不同感到担忧，并在上台一个月后，就宣布终止与中国的警察培训计划和交流协议。

中国近年来积极开展与太平洋岛国的警务合作，包括去年7月与所罗门群岛签署为期三年的警务合作协议，同年12月中国-太平洋岛国警务培训中心正式揭牌。传统上太平洋岛国的警务工作，主要是依靠澳大利亚和新西兰等国际合作伙伴提供资源，因此中国在该地区积极扩大影响力，引来澳大利亚、新西兰和美国的警觉。