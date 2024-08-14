流动性短缺加剧 俄罗斯银行争相买进人民币

美国更严格的制裁限制人民币流入俄罗斯，迫使俄罗斯银行以更高的利率从俄罗斯央行借入人民币。

据彭博社星期二（8月13日）报道，俄罗斯2022年全面入侵乌克兰招致美国等西方国家制裁后，中国成为俄罗斯的主要贸易伙伴。俄罗斯约2400亿美元（3160亿新元）的进出口几乎全部以人民币计价。

但美国今年6月扩大对俄罗斯的制裁措施后，中国的银行担忧因间接资助俄罗斯的战争机器而受到处罚，导致俄罗斯的人民币流动性枯竭，促使俄罗斯企业越来越多地转向与俄罗斯央行进行人民币互换交易，这在以前被视为昂贵的最后手段。

彭博社引述俄罗斯央行最新数据计算，俄罗斯央行通过互换交易借入的人民币，日均交易量从6月份的100亿元（人民币，下同，约18.4亿新元）跃升至8月份的200亿元。

据俄罗斯国际文传电讯社报道，俄罗斯联邦储蓄银行高级副总裁兼金融部门负责人斯科沃尔佐夫（Taras Skvortsov） 8月8日说，该行认为人民币流动性的情况没有大幅改善的前景。

报道称，随着人民币隔夜借款利率飙升至20％以上，俄罗斯央行将人民币互换交易量的允许上限提高了两倍，达到300亿元。虽然这降低人民币的融资成本，利率却比6月美国制裁前高出许多。

俄罗斯经济学家伊萨科夫（Alex Isakov）向彭博社分析，人民币互换成本的上升可能意味着接下来俄罗斯与中国的贸易额下降。如果下半年中国对俄罗斯出口的贸易总额下滑，华盛顿将能够宣称美国在对俄制裁战中取得重大胜利，而人民币作为美元替代品的能力将进一步受到质疑。