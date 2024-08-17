中国提名人当选APEC能源工作组主席

在刚刚结束的亚太经合组织（APEC）能源工作组第68次会议上，中国提名人成功当选为2025至2026年度APEC能源工作组主席。中国对各成员经济体的信任和支持表示感谢。

中国国家能源局微信公号星期六（8月17日）发布上述消息。中国方面表示，此次成功当选是中国首次在APEC能源合作机制下成功竞选担任负责人，充分说明APEC各成员经济体对中国能源发展成就的认可，是中国深度参与全球能源治理的重要体现，展现了中国坚定不移推进能源变革、扩大高水平对外开放、积极同世界分享发展机遇的态度和决心，开启引领区域能源合作新篇章。中国将持续深度推进全球能源治理变革，推动建立全球清洁能源合作伙伴关系，成立“一带一路”能源伙伴关系，倡议国际能源变革联盟。

中国还承诺，将以此次当选为契机，致力于促进建设性和积极的对话，确保能源工作组的发展方向与APEC领导人、部长和高官的指示相一致，进一步加强与各成员经济体的协同，推动实现区域可持续发展，为构建亚太命运共同体贡献中国智慧、中国方案和中国力量。

APEC能源工作组成立于1990年，是APEC高官会经济技术合作指导委员会下设的14个专项领域工作组之一，是面向APEC 21个成员经济体的能源领域多边合作框架，旨在促进APEC地区能源合作，促进能源部门为APEC地区人民的经济繁荣和社会福祉作出更大贡献。