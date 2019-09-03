侮辱其他种族酿冲突 洋教师重伤他人监20月

（早报讯）啤酒节酿祸，洋教师与友人出言侮辱其他种族，男子挺身而出却酿冲突，结果遭洋汉一拳揍得面部骨折，需动重建手术，脸部失去知觉。

31岁被告威廉（Pettijohn William Samuel）被指在2017年9月24日，于瑞士俱乐部路36号，一拳打伤受害者尼尔（Arora Neil Kant）的左脸，导致他的脸部多处骨折，被控蓄意重伤他人，但他不认罪，经5天审讯后被判罪成。

根据控方结案陈词，双方23日连同友人到瑞士俱乐部参与啤酒节，凌晨1时离开俱乐部，到德士站等车。

尼尔与3名友人排队时，听见前方的被告对一名印度男子出言侮辱，挺身而出，与被告发生口角，惊动保安人员介入，将被告和友人带离现场，岂料尼尔等人走向大路要搭私召车时，又看见被告与友人走来。

根据辩方说法，是尼尔的友人早前先打了被告一拳，双方狭路相逢时，尼尔一群人也对他们破口大骂，被告只是伸出手叫对方回家，岂料被尼尔抓住袖子，当时只想挣脱，纯属自卫意识，并无意伤害尼尔。

但这一拳导致尼尔失去意识，事后还得动手术重建眼眶，不仅脸部失去部分直觉，也导致双眼永久性复视。尼尔表示，如今还会想起当时的噩耗，而时隔1年半他仍需接受辅导。

控方也指出，被告体型壮大，之前曾当过消防员和酒保，应可以挣脱尼尔。此外，他可以用右手扯开或推开尼尔，但他却选择击中尼尔的脸。

法官斥被告没有悔过之意，判监20个月，被告不满结果，决定上诉。

法官下判时说，被告在审讯期间没有展现任何悔过之意，甚至想把责任推到受害人身上。

他指出被告一拳重伤受害人，凸显被告下手力道重，令他感到判他入狱20个月，支付1000元的赔偿金。

被告表示不服，将针对刑罚和裁决上诉。