南大研发出99.9%过滤口罩 可在45秒内杀死细菌

（早报讯）一组来自南洋理工大学的科学家成功研发一款带过滤与纳米抗菌双重防护的可重复使用口罩，保持佩戴者呼吸顺畅的同时，99.9%的过滤性能比N95口罩更强，还可在45秒内杀死有害细菌。

研发口罩纳米抗菌涂层的南大材料科学与工程学院院长蓝燕明教授和发明过滤层的刘政副教授今天在网络记者会上介绍，这款口罩主要使用两种技术。

一是将介电材料应用在由聚丙烯（polypropylene）制成的无纺布上，所具有的静电特性可吸附和过滤99.9％直径为0.3微米级别的细菌、病毒和颗粒，过滤效率超过了市面上常见的N95口罩和外科口罩，这些口罩的细菌过滤率（BFE）一般为95％。

而人通过打喷嚏和咳嗽释出带病毒或细菌的飞沫大小通常在5微米到16微米之间。

二是由铜纳米颗粒制成的抗菌涂层喷在无纺布上，其氧化铜材料能破坏无纺布纤维截留的细菌脱氧核糖核酸（DNA），使之死亡。团队也与新加坡国立大学的科学家合作测试，以液滴形式喷洒在布料表面的多重耐药细菌在45秒内被杀死。涂层效力可达六天，口罩可清洗和重复使用10次以上。

有本地企业已看中南大的纳米抗菌涂层技术，准备在本地市场推出可重复使用口罩，每个售价预计15元。

以运动用品设计起家的本地公司Sportiv Tech Lab已获得当中的纳米抗菌涂层技术授权，准备在中国生产，并在本地等市场售卖带这项技术的口罩。

南大团队接下来希望，能与合作伙伴共同将双重防护技术用于商业生产。若能量产，可重复使用口罩价格有望与市面上高效能的一次性口罩媲美。