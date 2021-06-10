防疫措施将放宽 海峡指数回涨0.29％

（早报讯）在美国通胀数据出炉前市场采取等待观望姿态，亚太股市基本上小幅上涨，因中美两国的正面谈商提振了市场情绪。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天小涨9.03点或0.29％，闭市报3162.50点，因本地防疫措施将放宽，并将检讨重启新港航空泡泡。

海峡指数之前连跌两天后已几乎回吐周一所有涨幅，今天的回涨使海指本周继续处于上涨。

在本地闭市时，美国三大股指的气候继续小幅波动，显示纽约股市开市时将横摆。市场在等待美国5月份消费价格指数出炉，以评估美国央行可能开始调整其量化宽松力度的任何迹象。悉尼、东京和首尔股市分别小涨0.49％、0.34％和0.26％，香港微跌0.01％，上海和深圳股市则商业0.54％和1.09％。东南亚股市涨跌不一。

整体股市交易量保持在19亿5000万股，总值则回跌至10亿6000万元。股价涨跌不一，上升股232只，下跌股250只。海峡指数成份股17只上涨，13只下跌。

主要支持海指上扬的是本地银行股、新航（SIA）以及凯德集团（CapitaLand）。星展集团控股（DBS）涨0.57％至29.89元，新航涨1.99％至5.12元，华侨银行（OCBC）涨0.24％至12.39元，凯德集团涨1.08％至3.74元，大华银行涨0.27％至26.10元。

主要给予海指压力的是怡和控股（Jardine Matheson）、新电信（Singtel）、创业公司（Venture）、新交所（SGX）以及云顶新加坡（Genting Singapore）。怡和控股跌0.51％至62.43美元，新电信跌0.43％至2.33元，创业公司跌1.05％至18.80元，新交所跌0.38％至10.43元，云顶新加坡跌0.57％至0.88元。

涨幅最大的海指成份股是新航，跌幅最大的是胜科工业（Sembcorp Industries）。胜科工业股价跌1.38％至2.15元。

其他个股方面，和美置地（Ho Bee Land）今天股价大涨10.49％至2.95元，交易量大增至210万股。它闭市后答复新交所询问时表示，星展银行今天发布对和美置地的第一份分析报告。除此之外，它不知道其他原因可能解释股价今天的交易情况。

祥发控股（CFM Holdings）股价飙升31.92％至0.31元，而且交易非常活跃，共超过7000万股转手。它今天的异常交易，引来新交所询问原因。该股过去六个交易日，从0.066元飙升了370％，期间它曾宣布槟城的工厂已获得马来西亚贸工部的批准继续营运，限制于60％人手，以及以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology的51％股权，并将以发售新股进行交易。购买该药品分销公司的事，曾遭新交所询问原因。