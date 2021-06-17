10岁女童写周记揭遭非礼 继叔判监22个月鞭3下

（早报讯）小学教师要求学生在周记里写下三个愿望，结果发现一名10岁女童的心愿是“希望家人可以变得有钱，这样我就可以提控继叔非礼我”，进而惊揭女童在半年内三次遭继叔非礼！

现年27岁的继叔面对三项严重非礼控状，他原本不认罪，但开庭前突然选择认罪。他承认其中一项指控，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（6月16日）被判坐牢22个月和打鞭三下。

受害者案发时年仅10岁，她的继父是被告的哥哥。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者的资料，包括被告的名字。

根据案情，受害者的老师要求学生在周记里写下三个愿望，受害者当时写下的其中一个愿望是“希望我的家人可以变得有钱，这样我就可以提控继叔非礼我”。

老师在批改受害者的周记时，发现这个不寻常的“愿望”，赶紧告诉学校辅导员，也通报社会及家庭发展部，并在隔天带受害者到警局报案。受害者向警方控诉她在2018年1月至6月间三次遭继叔非礼。

其中一次，被告带受害者出外与朋友聚会后，约凌晨12时回到家。当时受害者的父母都不在家，而两个继妹和女佣也已入睡。

被告收到哥哥发来的短信，表示他和妻子正在回家途中，并指示被告帮忙开门。

收到短信的被告萌生色心，趁哥哥和嫂子回家之前对受害者下手。他先叫受害者去睡觉，趁受害者睡倒在沙发时，伺机非礼她胸部。

他接着把受害者抱到睡房内，不顾受害者的两个继妹就睡在旁边，再次非礼受害者胸部，才离开睡房。

受害者从睡梦中惊醒，吓得不知所措，只好装睡。她事后身心受创，失去食欲和专注力，多次自残和企图服药过量寻死。