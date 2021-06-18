私人司机POSB户头今早扣两次 只剩负250元

（早报讯）原本银行户口里有1000元的黄志坚（50岁，私人司机）今早照常转账捐钱给SPD（前称体障人士协会）时不但发现自己账户里出现两次相同交易的记录，就连在那之前的其他交易都被扣了两次，原本有1000多元的这个户头，余额甚至显示负值250元。

他受访时说，自己每个月都会捐100元给SPD，所以才会在今早10时进入储蓄银行（POSB）的手机应用，发现以上问题。

“我看到这个问题时，就马上拨打星展银行和储蓄银行的热线，但一直都打不通。我一些朋友连登录应用都不能。”

黄志坚指出，这个出现问题的账户并不是自己的主要户头，因此他在看到网上新闻指银行已着手纠正问题后，还不怎么担心，但如果其他有急用的人受影响则不堪设想。

此外，一些网民也在星展银行的面簿留言指出，因为与星展银行户口挂钩，自己电子转账服务PayNow也无法使用，导致支付与接收交易也不能。

网民Josephine Tan在留言中说：“所有检查我的PayNow收入的方式都不能使用，我的顾客正在等发货......能不能请星展银行的人员联络我，我的生意还要做下去的。”

星展银行道歉的贴文在短短一小时内有超过760个转发，和超过530个留言，大部分都是对银行表示不满的留言。