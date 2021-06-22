女儿和女婿坐牢期间 外公多次非礼孙女被判监

（早报讯）女儿和女婿皆因犯下毒品相关罪行而坐牢，外公代为照顾七个外孙，结果他竟在一年多内多次非礼约九岁的孙女，直到女儿出狱前才住手。

现年69岁的外公面对四项严重非礼控状。他今天（6月22日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢4年半和打鞭12下，他因年过50岁逃过鞭刑，但须额外坐牢六个月取代，最终共判监5年。

受害者案发时年仅九岁至11岁，是被告的孙女。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

案情显示，受害者的父母皆因犯下毒品相关的罪行而被判监，她和六个兄弟姐妹因此由外公照顾，八人同住在一间一房式组屋内。

2012年，受害者放学后，向外公申诉她踢完足球后全身酸痛，结果外公入夜后以帮忙按摩为由，伺机非礼受害者的私处和胸部。

外公随后仍以同样的理由多次非礼受害者，并在女儿于2014年出狱前一年才停手。

由于外公是家庭的经济支柱，受害者为了避免东窗事发后，家人会陷入困境，她始终默默隐忍，无奈她在2016年至2017年之间又被邻居性侵犯，才一并揭发外公恶行。

根据心理卫生学院报告，被告没有恋童癖，但医生认为他缺乏悔意，有再犯的可能。

据悉，该名性侵犯受害者的邻居早前已被判监20年和打鞭16下，他在2016年9月至隔年8月17日之间，犯下性侵、非礼、对儿童做出猥亵行为等罪行，三名受害者当时年仅14岁。