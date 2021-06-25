假借“慈善组织”名义跟回家 恶男勒颈刀劫七旬叔

（早报讯）无业男以经济资助名义，骗75岁阿叔带他回家。不料，男子进门就翻脸，不仅掏菜刀威胁，还用衣服勒阿叔脖子，劫走首饰和手机，昨日被判坐牢3年9个月，打6鞭。

犯案的是马国籍被告莫哈莫·阿兹扎姆（35岁），他抵触失信、抢劫和滥用毒品法令等4项控状。受害人是75岁阿叔莫哈莫·萨利，二人在案发时均无业。

案情显示，去年9月24日下午1时30分，阿叔在肯特路等巴士时遇到“问路”的被告，阿叔指路后，被告开始向他推荐一个名为“Baitulmal”的机构，称该机构专门为所需人士提供食物和经济资助，实则该机构并不存在。

被告随后跟阿叔一同去附近吃午餐。隔日下午，被告又在同个巴士站见到阿叔，并表示一名上述机构人员想亲自登门评估阿叔是否能接受资助，被告提议和阿叔回家一起等该人员，阿叔同意。

二人抵达阿叔住处后原形毕露，突然来到坐在沙发上的阿叔身后，用阿叔衣服的短袖缠住对方脖子，并猛往后拉。阿叔试图挣脱，但被告用手捂住对方嘴巴说：“闭嘴，否则我杀了你！”

被告随后到阿叔身前，用膝盖顶住他的胸口，再关上大门。被告过后又从厨房拿起一把23.5公分长的菜刀，威胁阿叔交出首饰。

阿叔苦苦哀求不果，只好拿出首饰盒。被告将里面的金项链、两个金戒指和手环抢走，离开前还拿走了阿叔的手机。

阿叔的脸部有两处挫伤，事后报警。被告则把赃物当了，换取740元。

警方接获报案后，经过排查电眼锁定被告身份，并在报案隔日的下午在被告位于后港的住处将其逮捕，被当掉的赃物也被起获。

被告遭逮捕后也被发现涉毒。他提供的两瓶尿液中均发现“冰毒”成分，被告也坦承已吸毒一年多。