不满前方车开太慢 掏激光笔射车主 教练监2周

（早报讯）不满前方车子速度慢，水陆铁人（Aquathlon）教练为了赶回家庆生，在快速公路隧道内一路紧跟施压要对方让路，眼看鸣笛闪大灯都无效，他竟掏出一支激光笔，射向前方车子的望后镜，反射在车主眼睛上。两次共22秒的照射，教练换来的却是两周的牢狱之灾。

教练王春华（译音，52岁）昨天承认一项鲁莽行为危害他人生命安危的罪名，另一项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，受害林姓驾车者（41岁）去年9月2日下午4时55分左右，开着车子在加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）朝往滨海快速公路（MCE）的隧道内，以每小时80公里左右的速度行驶在最右边的车道，被告则行驶在他后方。

被告觉得受害者车速太慢，不断闪大灯、鸣笛，还打开了停障警示灯（hazard light），示意要受害者让开。

由于左边的车道有不少车，受害者无法安全地转换车道。被告等了约半分钟，一只手握着方向盘，另一只手拿出了一支激光笔，激光打在受害者的望后镜上连续13秒。

被告过后转换到中间车道时，再次拿出激光笔，照射受害者九秒。

受害者事后通过网络报警，并且把行车记录器的画面交给警方。

主控官指出，被告在接受调查时承认不是第一次在这种情况下使用激光笔。被告称，激光笔是训练学生时用的，不是故意用来骚扰人。

被告也称案发当天是他生日所以赶时间，主控官指被告行为害人害己，将激光反射在驾车人士的眼睛非常危险，不但让人觉得不适，可能导致车祸。如果行驶在被告前面的受害者失控，被告自己也会遭殃，搞不好生日就变成了“忌日”。