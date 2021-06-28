樟宜综合医院强调所有职员严格遵守防疫措施

（早报讯）樟宜综合医院感染群已增至10人，其中六人是协助运送病患的职员。樟宜综合医院强调，所有职员都遵守严格的防疫措施，包括妥当穿戴个人防护装备。

樟宜综合医院感染群继续扩大，昨天（6月27日）的新增病例中，近半数被计入该感染群，使感染群人数一日内倍增至10人。

根据卫生部昨晚的文告，昨天新病例包括在樟宜综合医院协助运送病患的62岁男职员，以及69岁女医疗助理，他们与早前确诊的病患是同事。

至今，樟宜综合医院染病的职员有六名协助运送病患的职员、一名医疗助理和一名护士确诊。这名护士暂被列为无关联病例。

樟宜综合医院昨晚发布面簿贴文说，协助运送病患的男职员是在接受隔离期间，即本月26日确诊，他上一次上班是在本月21日。至于女医疗助理，医院指出，她上一次上班也是本月21日。她早前是在出现呼吸道症状后求医，同样在26日确诊。

医院说，所有职员都有遵守严格的防疫措施，包括妥当穿戴个人防护装备（简称PPE）。院方也指出，确诊的职员都至少接种了一剂疫苗，目前情况都良好，或只有轻微症状。

院方说，病例追踪和持续检测的工作正在进行中。所有同确诊病例有接触的职员已被隔离或已放缺席假。

“我们采取积极筛查的做法并迅速采取行动，这让我们及早发现有关的病例。病人和职员的安全是我们的首要考量，我们会继续加强防疫措施，遏制病例的扩散。”

此外，院方透露，面向病人的职员以及被认为可能同确诊病例有过接触的住院病人，目前也在接受检测，以策安全。

对于任何出现发烧或急性呼吸道症状的住院病人，樟宜综合医院也会保持额外谨慎，对他们进行检测。