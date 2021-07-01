预作隔离用途 千名南大学生新学年申请不到宿舍

（早报讯）本地大学新学年将近，延宕多日出炉的南洋理工大学宿舍分配结果却让众多学生感到震惊与不解。有本地与国际学生申诉，他们不仅无法成功申请到8月开始的新学年住宿，校方还要求他们在两周内搬离宿舍，尤其让大量视校园宿舍为本地唯一住所的国际学生束手无措。

根据zaobao.sg取得的电邮，南大校园住宿办公室在今天（7月1日）凌晨1时48分发给申请学生的电邮中解释了缘由。

南大写道，“由于持续的冠病大流行，当局对住在宿舍的学生设置了人数上限，并且由于须为冠病隔离和其他相关目的预留一定数量的房间，因此可用房间有所减少”。

南大还在电邮中强烈建议学生自行安排校外住宿，并提供了一些学生公寓业者，以及HostelWorld、Agoda和Booking等第三方订房网站的链接。

南大学生在收到电邮后迅速组织起来，除了发电邮及致电学校反映诉求，线上发起请愿并筹得超过3500个签名，要求校方公布数据与透明化决策过程，还在Telegram自组自助组织，短短数小时内已有约5500人加入。

根据这个自助组织收集的统计数据，截至今天下午5时30分，在927名完成反馈表格的受影响学生中，50.6%是单程通勤时间超过一小时的本地学生，另有43%是国际学生。

他们当中超过八成是大三和大四学生，许多是一直住在宿舍，并在去年积极参与宿舍事务和体育运动，获得优先推荐的学生。

据其中一名受影响的马来西亚籍学生张启言（21岁，公共政策与全球事务专业三年级）表示，他是第一宿舍（Hall 1）的篮球队、游泳队和乐队成员，所积累的分数原本足以以高顺位被优先安排住宿，因此他看到结果时非常失望。

而光是他认识的同学中，就有100多人申请宿舍失败，许多是靠申请学生贷款来新深造的低收入国际学生，难以负担校园外高昂的租房费用。学校的宿舍也是他们在本地唯一的家。

张启言受访时直指校方决策过程不透明，且解释“模棱两可”。“理应6月要出结果的却拖到现在，而且要我们7月15日就搬走，是很不合理的，也没有聆听学生心声。”

他希望校方能收回决定，让学生继续住在宿舍。或是延长搬离宿舍的期限，并为有需要的学生提供财政援助。

本地学生陈丽心（21岁，南大黄金辉传播与信息学院二年级）家住后港，由于住家不靠近任何地铁站与巴士站，单程通勤时间长达两小时，因此对她来说，住宿舍是最好的选择。

原本每月花费420元住第20宿舍（Hall 20）一个单人间的她说，南大一直有确保大一大二学生可住在校园宿舍的政策，当她看到电邮时，着急地哭了起来。

陈丽心收到电邮后曾致电宿舍办公室，“对方回复说他们接到的电话已经多到应接不暇，请我不要再打过去。”

“我认为学校在电邮中列明那些订房网站，是挺侮辱人的，这么短时间叫学生找房子搬离也是不负责任的做法……许多本地学生为宿舍努力做贡献，却不能住宿舍是不公平的。不过我作为本地学生，希望校方至少要让有需要的国际学生能住在宿舍，他们很多人靠贷款才能读书，没了宿舍，他们就无处可住了。”

zaobao.sg已就事件细节询问南大。南大学生会则在今天中午通过Telegram回应学生，已知晓此事，并已要求校方作出澄清。

“在我们向大学了解更多细节的过程中，我们需要你们的耐心和理解。”