南大宿舍风波：国际学生申诉 周边租房租金一夜间上涨

（早报讯）南洋理工大学为冠病疫情预留隔离房间，以致好些学生无法申请到8月开始的新学年住宿，须在两周内搬离宿舍。受访国际学生申诉短时间内难以找到校外住宿，他们也发现，南大周边无论是政府组屋或私人公寓单位，租金似乎一夜间上涨约10％至20％。

来自马来西亚的黄姓女学生（21岁）受访时说，她目前同另五名南大学生，正尝试在先驱和裕廊西一带寻找供出租的三房式组屋单位，发现一些房屋出租网站的广告，已贴出这一带屋主已不接受询问的告示，怀疑寻找出租房间的人增加了。

这名获即将在新学年升上大三的南大奖学金得主说，据她打听，裕廊西或先驱一带，三房组屋单位月租平时大约是2500元或以下。

“自从南大宣布限制宿舍入住人数后，据网上广告所见，三房组屋单位租金有些上涨了两三百元，至2900元或甚至更高。”

目前住在南大第六宿舍的黄小姐，每月支付280元住房费用，下来如果与同学合租校外组屋单位，每个人预计要支付450元至近500元的租金。

来自中国的李姓大四男生（24岁）则同另五名同学寻找裕廊西一带的私人公寓单位，他们目前看中的较便宜的三房单位，租金也要超过3400元。

“据我们联系的房屋经纪透露，有些屋主昨天看到南大限制宿舍入住人数的报道，同时发现寻找出租房间的人突然增多，因此可能会上调租金。此外，屋主一般也需要至少一个月后才能出租。我们可能还需要找临时住宿，才能搬入单位。”

针对南大昨晚深夜回复媒体说，校方正在重新检讨是否能够允许更多学生在校住宿，他表示并没有对此感到更放心。

“希望南大能尽快说明能让哪些学生在校住宿，好让学生知道是否需要继续找校外住宿。毕竟若更多人寻找出租房间，有些房东可能会要求我们预付订金。”