超载被拒酿纠纷 KTV经理代客出头狠揍德士司机

（早报讯）男子一行5人在KTV唱完歌，凌晨要搭德士，德士司机拒超载结果起争执，KTV经理代出头狠揍司机，将他的门牙打松。

被告是29岁的王振基，他面对一项蓄意伤人的罪状。受害者是58岁的德士司机曹伟正。

案情显示，2019年6月2日凌晨2点20分左右，德士司机在园景路1号停车，等待乘客。52岁的林宝兴和4名女郎唱完卡拉OK想要离开。

林宝兴看到司机在路边等候，想要搭他的车，但被司机拒绝，表示无法载五名乘客，让他们下车。两人因此发生了口角和肢体冲突。

这时，原本要去附近买食物的被告看到了骚乱，认出林宝兴是经常光顾KTV的顾客，上前为顾客出头。

被告朝坐在车里的司机打了一拳，林宝兴看到这一幕也加入，和被告一起对司机拳打脚踢。司机则反击。

司机随后设法回到德士上，但被告拨开他的车钥匙，试图阻止司机离开，不过没能成功。

就在司机进入车内后，林宝兴打开车窗继续殴打司机的脸。司机带着伤势开车去附近的警局。

同日，司机前往黄廷方医院接受治疗。根据医疗报告，司机的鼻子、眼睛都受伤，上门牙松动，并出现脑震荡。

被告的代表律师在庭上为他求情时表示，被告当时只是路过，看到两人起争执想要制止才会出手。当时也有一名6岁的女童站在德士前方，被告是出于担心，想要阻止司机。林宝兴在去年3月被判坐牢14周。德士司机则在去年8月被判罚款1000元。法官最后判被告罚款5000元。（人名译音）