南大风波后续：更多学生获准在校住宿 包括已住宿舍的国际学生

（早报讯）南洋理工大学重新检讨来临学年的宿舍名额后，批准更多学生在校住宿。南大表示，考虑到冠病疫情当下，寻找校外住宿具有挑战，目前已住在宿舍的国际学生获得酌情考量，可继续保留宿舍名额。其他获准在校住宿的学生包括大一和大二生，以及活跃于宿舍活动的学生。

南大校园住宿办公室昨天凌晨2时给申请住宿的学生发电邮说，须为疫情预留隔离房间，以致好些学生无法申请到8月开始的新学年住宿，须在两周内搬离宿舍。不少受影响的学生昨天透过媒体和社交媒体表达不满。

南大发言人今天（7月2日）发布文告说，出于安全管理考量，校方须重新检讨来临学年的宿舍名额，而今年学生对宿舍的需求格外强劲，导致校方无法满足所有学生的住宿申请。发言人指出，往年南大宿舍名额也曾面对供不应求，学生申请失败的情况。

“鉴于疫苗接种工作正在进行中，加上我们打算采取的其他安全管理措施，我们已仔细检讨能否容纳更多学生在校住宿。我们决定开放更多宿舍名额，并会在今天联系这些刚成功申请到名额的学生。”

除了新学年里升上大一和大二的学生，将能获得两年住宿的名额，发言人指出，考虑到目前冠病疫情下，寻找校外住宿具有挑战性，目前已住宿舍的国际学生获得酌情考量，无论他们的宿舍积分多少，都可以继续保留宿舍名额。

此外，活跃于宿舍活动，宿舍积分获满分的学生，也将分配宿舍名额。

发言人说，按往年惯例，一旦有学生退房，所腾出来的名额，将提供给之前申请失败的学生。南大会继续探讨宿舍名额，如果情况允许，将让更多学生在校住宿。