在本地抢钱币兑换商62万元 马国男潜逃七年落网

（早报讯）抢钱币兑换商62万余元，41岁马国男子潜逃七年后落网。

根据《新明日报》之前报道，抢劫案发生在2014年11月5日凌晨约1时许，有九名来自马来西亚的男子，在阿裕尼弯第110座组屋的停车场抢劫钱币兑换商阿里·尤索夫，抢走七种货币共62万4036元。

这相信也是本地近年来数额最大的货币兑换商劫案之一，被劫走的大部分款项至今未被起获，而涉案九人当中，有6人在事发不久后被捕，其余3人则潜逃，直到去年再有一人落网。

事隔七年，如今又有多一名涉案嫌犯落网。

根据马国媒体报道，马国武吉阿曼刑事调查局重案组于昨日（7月2日）中午1时展开“狮子行动3”，根据情报突击雪州灵市哥打白沙罗第13区1间公寓单位，逮捕了一名来自雪州的嫌犯。

嫌犯录取口供时承认涉及抢劫兑换商的案件，他在案件中为同党安排交通及逃走路线，同党曾答应付给他50万令吉（约16万1800元）酬劳，但最终他只获得7000元新币（约2万1620令吉）。

同伙的9人中，只剩下最后一人在潜逃。根据报道，其中6名嫌犯在2014年至2016年间陆续落网，第7名嫌犯巴西卡然（31岁）则于去年11月被提控上庭。

当年这群不法之徒得知受害人经常从吉隆坡运钱到新加坡，便招募其他共犯共谋抢劫。为了摸清受害人的路线，他们还三次从马国入境新加坡，跟踪受害人了解他运钱的行踪。

案发当天午夜，开车载儿子运送巨款的受害人中伏，五名负责抢劫的抢匪冲前用铁撬砸碎车窗，抢走车钥匙，并威胁受害人下车，否则就杀了他儿子。受害人被拖下车后，还被劫匪拳打脚踢一番。