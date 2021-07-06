南大：所有住校及返校国际学生将获住宿名额

（早报讯）考虑到疫情期间难寻校外住宿，南洋理工大学向当局紧急申请开放更多宿舍房间，所有已经提交住宿申请、目前住校以及即将返校的各年级国际学生都将获得宿舍名额。

南大在昨天（7月5日）发给校友的电邮中说，现有住校和重回宿舍的国际学生将获优先考量，宿舍的分配也不会考虑他们的课外和宿舍活动积分。其余住校名额则将根据学生在课外和宿舍活动的活跃度进行评估与分配。

据《联合早报》昨晚取得的南大学生会在社交媒体平台Instagram上所发限时动态的截图，学生会已向校方证实，所有目前住在宿舍的国际学生，以及上个学期曾入住宿舍、新学年即将返校的国际学生，只要已提交住校申请，无论年级都将获得住宿名额，上学期未入住宿舍或请缺席假的国际学生则不包括在内。

校方在电邮中指出，今年宿舍面对的三大问题包括：申请住校人数比去年多出35%；疫情期间推出的安全管理措施，导致宿舍必须减少入住人数；即使宿舍全面开放，今年仍缺少超过1200个房间。

在接获学生反馈后，校方本月1日向当局紧急申请开放更多的宿舍名额给国际学生。

电邮说，校方知道许多校友关注学弟学妹，尤其是国际学生所遇到的住宿问题，“我们向你们保证，我们将学生的福利摆在首位。”

电邮指出，校方竭力协助更多学生，但不可能满足每名申请者的要求，“因为宿舍的需求前所未有地强劲，导致现有房间供不应求。”

《联合早报》之前报道，包括本地与国际学生在内的逾千名南大学生无法申请到8月开始的新学年的住宿，并被限令在两周内搬离宿舍，引起众多学生不满。南大随后表示将检讨宿舍名额，让更多学生可以在校住宿。