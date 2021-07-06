南大：海外交流计划暂停 申请宿舍人数比去年多35%

（早报讯）南洋理工大学宿舍需求激增，部分原因是由于海外交流计划因疫情原因而暂停，导致更多学生得留在本地。

南大今晚（7月6日）答复《联合早报》时指出，今年申请宿舍的人数比去年多出35%。这是因为学生的海外交流计划因旅游限制暂停，更多学生因此留在本地。此外，也有更多学生这期间想体验宿舍生活。

除了国际学生，本地学生也提出要求，希望获得宿舍名额。

在住宿方面遇到问题的学生，校方会探讨如何提供协助。

为了方便学生前往南大位于文礼的校园，南大在8月的新学年将延长一些接驳巴士的服务时间，从上午7时至10时提供服务。这包括分别从盛港地铁站、淡滨尼地铁站，以及从位于诺维那的李光前医学院出发的接驳巴士。

上午7时30分至上午10时的尖峰时段，从先驱地铁站往南大校园的接驳巴士趟次也会增加。

此外，校方也将在义顺提供接驳巴士服务。目前，有接驳巴士服务的地区包括宏茂桥、武吉甘柏、白沙、榜鹅、淡滨尼和盛港。

南大在答复中指出，提升后的接驳巴士服务预计每天可惠及超过1300名学生。

《联合早报》之前报道，包括本地与国际学生在内的逾千名南大学生无法申请到8月开始的新学年的住宿，被限令在两周内搬离宿舍，引起众多学生不满。南大随后表示将检讨宿舍名额，让更多学生可以在校住宿。