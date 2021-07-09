涉虐待羞辱女佣 女雇主六罪成立

（早报讯）嫌女佣又臭又丑，女雇主涉嫌虐待及羞辱印尼籍女佣两个月半，面对七项控状的她不认罪，经审讯后，昨日（7月8日）被判其中六项罪名成立，另一项则因证据不足被判无罪。

现年33岁的被告罗蒂娜面对恐吓、侮辱女性尊严和蓄意伤人等七项控状，指她在2017年9月29日至12月12日期间，没有让女佣得到合理休息时间，还捏女佣的胸部、踢她私处、橱柜门夹手、扯衣服和内衣，以及恫言伤害她父母等。

案发时年仅18岁的女佣玛雅莎丽来自印度尼西亚。

被告不认罪，案件展开审讯。控方在结案陈词中提到，被告在审讯时逃避问题、给予的证词荒谬并前后不一致，指被告证词的可信度令人质疑。

控方举例说，被告针对逼女佣在自己面前洗澡，被告答辩时否认这么做，称是女佣“示范”给她看如何在没有毛巾的情况下擦干身子。被告的口供中，则说女佣曾数次“教”被告如何在没有毛巾的情况下擦干身体。

控方指被告的说辞不一致，多次出现不符合逻辑的解释，并在审讯时选择回避回答。

另外，控方也指被告的丈夫是个不可靠的证人，曾试帮着被告说话，甚至说家中有个规矩，女佣不可睡在走道或地毯，但却说不出理由。

控方指女佣的口供一致，加上控方其他证人的证词，都指向被告虐佣，促请法官判被告罪成。法官判被告其中六项罪行罪名成立，另一项刑事暴力罪则因证据不足被判无罪。

由于控辩双方需要时间准备判刑陈词，案展下个月17日下判。