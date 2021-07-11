我国再出动登陆舰将抗疫物资送往印尼

（早报讯）印度尼西亚冠病疫情严峻，我国再出动登陆舰，将40吨液态氧气、500瓶氧气筒和570个氧气浓缩器运送到印尼，以支援当地的抗疫工作。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今早（7月11日）发表面簿贴文，指装载这些抗疫物资的登陆舰努力号（RSS Endeavour），今早9时从樟宜海军基地出发。

努力号的目的地是印尼雅加达的丹戎不碌（Tanjung Priok），该港口也是印尼的第一大货运港。

他说：“过去几天我和负责协调抗疫策略的海洋事务与投资统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）通过几次电话，探讨如何缓解印尼的重要氧气需求。”

张志贤表示，他已经向卢胡特承诺新加坡将尽力支援印尼，并且和印尼合作一起对抗疫情。

外交部则发声明指我国政府应印尼的要求提供抗疫物资：“作为印尼亲近的邻国和伙伴，新加坡将继续和印尼合作，支持他们的抗疫工作。”

我国前天（9日）也出动了两架C130运输机，将氧气筒、呼吸器、个人防护设备等医疗用品运送到印尼，以支援当地的抗疫工作。

外交部长维文医生前天也出席在巴耶利峇空军基地举行的仪式，将这些援助物资交给印尼驻新加坡大使苏里奥（Suryo Pratomo）。

他指出，两国各政府机构密切合作，在短时间内做好安排，将援助物资运往印尼，接下来为印尼所提供的额外援助物资也会通过新加坡海军部队运送。