四马路观音堂重开 有人清晨5点就去排队

（早报讯）四马路观音堂佛祖庙今早（7月12日）重开，相信因为限号入庙的关系，人流较之前显著减少，开放入庙时队伍里约有60人，但不到半小时就几乎通畅无阻。

清晨6时许天色渐亮，关闭了近两个月的观音堂外渐渐形成人龙，在四马路卖香和鲜花的摊贩们也开始忙碌起来。

排在队伍首位的老先生姓陈（86岁）。他受访时说，清晨5时许就从美芝路的住家一路走到观音堂外，等候入庙祭拜，附近摊贩之后借了他一张椅子坐着等。“我以前也常来这里拜拜，看到报纸写说今天重开，就一早过来。”

观音堂在7时开放让信众进入。同此前一样，寺庙落实了多项防疫措施，包括把入庙人数限制在50人，以及按身份证件尾数单双号限号入场。入庙前，公众须出示证件，也须量体温和用“合力追踪”携手防疫器或应用登记。堂内禁止求签、跪拜及供奉鲜花和水果等供品。

据观察，今早进入观音堂参拜大体上十分通畅。工作人员会在入口处先检查公众的证件号码，因此不时会出现少于10人的队伍。

许丽珠（55岁，IT业）今早7时和女儿一起抵达庙外，无须等候多久便可入庙，约10分钟就完事离开。

从事美容业的孙亚辉（46岁）则因为身份证尾号是双数，今天不可入庙，只好在庙外买了一把香拜拜。“我原本以为会有很多人，所以这么早来，但人流没有我想象中的多。”

早上8时许，四马路至少有17个鲜花和解签摊位等都已开档，也有一些流动小贩在兜售纸巾。

受访摊贩和附近商家都表示，人流明显比之前少了一大半，主要是因为限号入庙的关系。虽然早前在5月也实行过一周的限号措施，但当时还有好些不知情的信众前来，而此次多数公众相信都已对相关措施有所了解。

从祖辈手上接过香烛和鲜花摊位的张丽凤（67岁）说，今天摊位是随观音堂一起重开，她特意提早来准备。“庙里目前不允许供奉鲜花，我们的生意自然会受影响，我都跟熟客建议说鲜花可以带回家冲凉，也可以拿来当摆饰。”

在场有信众反映，庙前的帐篷搭了一段时间，围着入口处的透明遮荫布以前会拉上来，相信公众排队时比较通风，但今早没有这么做。工作人员透露这是基于安全考量。

观音堂的开放时间是周一至周六，早上7时至傍晚6时30分。为保障公共卫生，寺庙每天下午12时30分进行清洗，因此上午最后排队入庙的时间是12时15分，下午1时重新开放。星期天和公共假日照常关闭。

四马路观音堂佛祖庙此前是从5月16日起关闭，以保障香客安全。我国当天进入高警戒解封第二阶段，防疫措施全面收紧，包括调低宗教集会人数顶限。