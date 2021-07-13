非礼女律师助理 足疗店老板监14月打3鞭

（早报讯）足疗店老板非礼女律师助理，今早被判坐牢14个月打鞭3下，庭上揭露，被告因保释期间又非礼其他女顾客，而失去经营执照，如今只能当送货司机糊口。

《新明日报》曾报道，23岁女律师助理指自己在2019年5月3日晚上，于裕冰坊（JCube）底层的“康福足疗”遭足疗店老板冉伟东（35岁，中国籍）非礼私处。被告不认罪，法官经审后判他罪名成立。

案件今早下判，控方指出五大加重刑罚因素，包括被告和受害者私处有肌肤接触、受害者让他停止他却继续非礼她、有预谋干案、滥用受害者对他的信任，对她造成伤害、且了无悔意，令受害者得出庭复述经过。

控方也指被告至今仍不肯将部分电眼画面交给警方，可见真的没有悔改之意。

律师替被告求情时称，他离乡背景来到新加坡是为了寻求更好的生活，还努力赚钱开按摩店，聘请员工，对社会有贡献，但因涉案而失去按摩店的经营权，就连在商场的店铺也被收回，损失押金，目前靠当送货司机为生。

律师也说，被告上有年迈父母，但因涉案无法跟远在中国的他们见面，盼法官轻判他坐牢10个月。

控方则指出，被告是因为屡屡涉案，保释在外时还涉及非礼其他女顾客，因此才被吊销执照。

法官最终判他坐牢14个月打鞭三下，律师表示，被告或会上诉。针对其他案件，他仍未决定是否认罪。

法官批准他以2万元保释在外，展至27日服刑。（人名译音）