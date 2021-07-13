私召车司机涉车上非礼2女童

（早报讯）私召车司机涉嫌在两个多月内非礼两名女童，分别为七岁和10岁。他不认罪，案件今早开审。

精神科医生庭上供证时说，10岁女童乘坐私召车时，司机三次在交通灯前停下时，伸手抚摸她的膝盖，还问她住哪里，称要带她去吃麦当劳。

现年47岁的被告林文海（译音）面对三项非礼未满14岁少女的控状，指他分别于2017年6月14日两度非礼一名七岁的女童，以及于2017年8月25日非礼一名10岁女童。非礼事件都发生在他的车内。

根据控状，被告于2017年6月14日下午4时20分在淡滨尼广场（Tampines Mall）的德士站，隔着七岁女童的裤子，在车内非礼她的私密处。他于同天下午4时35分，又在勿洛水池路的一个停车场内，再次以同样的方式非礼她。

同年8月25日，被告则被指抚摸一名10岁女童的膝盖。

被告不承认上述所有控状，案件今早开审，控方传召的第一名证人，是为10岁女童进行评估的精神科医生。

精神科医生说，女童告诉她，案发当天她乘坐私召车到她的朋友家参加派对。她把东西放进后车厢后，自己就坐上乘客后座。

她说，据女童说，被告曾问她的住址，称会去找她，带她去吃麦当劳。由于害怕，女童选择撒谎，告诉被告错的楼层。当车子来到交通灯处，被告转身把手放在女童的右膝盖上上下抚摸。接下来的两个交通灯，他也做出了同样的举动。

当他们抵达目的地时，被告碰了女童的脸颊，叫她要乖，还给了她三颗糖果。女童当时非常害怕，立刻下车，到朋友家后便把经历告诉朋友。朋友随后把事情告诉父母，父母则转告女童的父母。女童的父母之后带她去警局报案。

案件下午续审，控方将传召第二名证人供证。