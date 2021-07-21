船只添油交易数码化 将加速融资和减少欺诈

（早报讯）我国船只添油行业再添一桩数码化事项：星展银行（DBS）连同托克集团（Trafigura Group）旗下海事燃料供应与采购合资公司TFG Marine、海事业者海洋网联船务公司（Ocean Network Express）和安胜（Ascenz），获得新加坡海事及港务管理局（MPA）的支持，已成功完成我国首宗实时船只添油融资试验交易。这个交易是通过一个电子船只燃料送货单（bunker delivery note）来完成。

新加坡是世界主要的船只添油中枢，去年销售接近5000万公吨的海事燃料。不过，银行目前依赖船只燃料送货单实体硬本以及其他支持文件，以便为客户提供船只添油融资。这个过程累赘，通常需要好几天甚至一个星期的时间，因为客户需要先把船只燃料送货单实体硬本送到岸上与其他文件汇集，才能提交申请贸易融资。这个新的数码化过程显示，客户将来可以在两小时以内为它们的贸易取得融资，使它们能够更快取得营运资金、更好的管理现金流。

星展银行发布上述消息时指出，电子船只燃料送货单也可以帮助减少船只添油诈骗，添油诈骗目前是船只添油业的另一个痛点。传统的船只添油贸易使用实体硬本的船只燃料送货单，面对较大的被操纵的风险，因为它可以被用于申请融资，但可能没有真正的交易或者有关交易已经获得其他银行提供融资。船只燃料送货单的数码化，使到这个风险减少，因为交易对方如今能够从源头确认交易数据。