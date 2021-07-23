文礼坊美食村今起关闭两周 有摊贩丢掉上千元海鲜

（早报讯）文礼坊美食村因出现7起确诊病例，从今天（7月23日）起关闭两个星期。消息来得突然，不少摊贩表示措手不及，蒙受亏损，有摊贩甚至得丢掉已经购入的上千元食材。

位于文礼坊第221A座，共有72个摊位的文礼坊美食村出现七名员工或访客确诊感染冠病，为阻断传播链并彻底清洗，卫生部宣布美食村将从今天起关闭至8月6日。

摊贩皆透露于昨晚约11时接到通知，才知今日无法照常营业。面对突如其来的消息，不少摊贩表示损失惨重。

在美食村经营铁板烤鱼摊位的王美香（60岁）受访时说，昨晚11时收到必须停业的消息，现存的食材让她损失惨重。“我光是今天的食材就亏了大约1200元，其中包括5公斤的虾、5公斤的苏东，还有近50条鱼。一条红斑鱼就约25元了！”

经营五香虾饼摊的文礼小贩协会主席刘福记（52岁）受访时说，已将能储存的食材转至自己的另一个摊位，但仍有一些无法储存的食材像是豆干、春卷和鱼圆，所以今天的损失约200元至300元。他说：“接下来两周无法营业，估计我将会损失约1万元的营业额。”

部分摊贩受访时也透露，早在这个星期便耳闻美食村即将关闭的消息，因此他们减低食材的进口量，降低损失。经营鸡饭摊的王柳郿（55岁）说，昨晚得知美食村即将关闭的信息后，我们马上通知批发商取消今日的食材订单。他也说：“从我们听到金文泰巴刹关闭的消息，加上被通知美食村星期三须暂时关闭，进行清理之后，我们就有听到风声，所以原本就没有储存太多的食材。”

据受访的摊贩透露，美食村出现的确诊病例来自三或四个摊位。大部分的摊贩说，为了避免疫情加重，他们能理解政府关闭美食村的决定。但他们也希望政府能够在接下来两周伸出援手，给予他们津贴。

此外，位于美食村后面的文礼坊巴刹也难免遭殃，记者走访巴刹时发现巴刹几乎空无一人。不少巴刹的摊贩说，自裕廊渔港出现感染群后，生意便逐渐下滑，今天的生意更是惨淡。

售卖酿豆腐的摊贩梁女士（50多岁）受访时说，从裕廊渔港有感染群的新闻转出后，生意就下降了30％至40％。两天前，当卫生部公布文礼坊巴刹与美食村出现确诊病例后，顾客就更少了。

“今天的人潮比之前少了一半！连批发商都不敢给我太多的鱼圆，平时给我1000个鱼圆，今天只给600个。”

李智陞：文礼民众俱乐部今起设流动接种中心

负责文礼区事务的西海岸集选区议员、国家发展部长李智陞昨晚在面簿贴文，呼吁曾在本月8日至22日之间到过熟食中心的人前去接受免费的冠病检测。

他也说，文礼社区反应小组将会与卫生部、国家环境局、文礼小贩商联会、市镇理事会以及其他机构合作，为受影响的摊贩和居民提供支持。

从今天起至25日，文礼民众俱乐部也会有流动接种中心，让60岁及以上的年长者可直接前往接种冠病疫苗，无须预约。