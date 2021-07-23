拍打女同事臀部 色男认罪监8天

女郎到工厂上班约一个月，就被好色男同事盯上，两次被拍臀部，颈项还被摸。男同事在认罪后，被判坐牢8天。

被告是34岁的中国籍男子，他面对3项非礼以及一项触犯防止骚扰法令（POHA）的控状。

受害者是被告一名24岁女同事，法官令媒体不得报道任何会透露女同事身份的资料，包括被告名字。

据案情显示，被告与受害女同事在一间工厂当操作员。被告在工厂工作近3年，女同事则工作约一个月。

今年3月15日中午，女同事穿戴个人防护装备（PPE）经过被告时，突然发现左边的臀部遭被告连续拍打3下。被告还骚扰女同事，指她的臀部很有弹性。女同事不知所措，只觉得很害怕。

隔天晚上6时48分，女同事正坐着包装货物，被告经过时又用双手围在女同事颈项约两秒。被告行为令女同事感觉不自在，事发经过遭工厂电眼拍下。

过了约8分钟，女同事正观察另一名同事示范如何清洗货物。她弯下身子，被告这时路过，用手狠狠地往女同事臀部拍了一下。女同事感觉疼痛，也很震惊，将被非礼的事告知主管。

女同事在主管的建议下报警。

控方在陈词时表示，被告在工作场所多次非礼同一名女同事，让女同事觉得被羞辱，要求法官判被告坐牢10天至两周时间。

法官最后判他坐牢8天。