确诊冠病仍与友见面 南大生监六周罚1万5000元

（早报讯）南大生确诊感染冠病后，协助追踪接触者期间隐瞒自己曾与三友人见面、抽烟，为了瞒天过海，甚至还要求友人删除约见的聊天记录，被判坐牢6周，罚款1万5000元。

此案的被告是蔡亦言（27岁，音译），案发时是南洋理工大学学生。

他在2020年6月8日确诊感染新冠病毒，但他并没有坦承自己曾在阻断措施期间，和三名朋友数次见面、抽烟，影响了追踪接触者的工作。

被告确诊当天打电话给其中一名友人，称担心被人发现在阻断措施期间见面的话会惹上麻烦，因此要求友人删除聊天记录。

两人甚至私下商量，如何虚构双方碰巧在外遇见的故事。被告也要求其他友人删除聊天记录。

根据案情，被告在去年5月期间分别到朋友住家的楼梯间与朋友抽烟、聊天，一行人也在楼梯间脱下口罩，曾停留约半小时后才离去。

另外，被告也在确诊当天凌晨出去打包宵夜，然后于1时47分左右到一名朋友住家外，在楼梯间和他一起抽烟。

被告最终在7月20日写信给卫生部坦承自己的罪行，交代自己和三人见面、抽烟一事。

主控官在庭上表示，被告罪行严重，他事后不仅没有第一时间配合调查，反而是要求其他朋友先删除聊天记录。

庭上也指出，另外三名友人面控后被罚款。

法官指被告妄顾其他国人在防疫期间做出的牺牲，并称判决需起阻吓作用，最终判被告坐牢6周，罚款1万5000元。