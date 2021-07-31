农历七月将至 神料业者进货量减 冥纸售价涨

（早报讯）还有一个星期就是农历七月，受高警戒第二阶段防疫措施影响，实体歌台还不能恢复举办，多数神料业者的进货量比去年减少10％至30％。由于运输费和原材料价格上涨，冥纸的价格也水涨船高。

今年的农历七月落在8月8日至9月6日。受访业者透露，一般会在约两个月前就订货。但近来社区病例明显增加，让他们都不敢进太多货。

如茂捷记纸料佛具总汇老板李木坤（70岁）受访时说，KTV夜店与裕廊渔港这两个感染群病例迅速增加，促使他决定将进货量减少30％。

业者也透露，随着原材料和运输费涨价，今年冥纸的价格也水涨船高，上涨了10％至20％。据知，本地大部分的冥纸主要从中国进口，运输集装箱不足推高了运输费用，加上中国工厂也提高原料价，导致冥纸的价格上涨。

鸿图香纸庄老板杜德煌（60岁）说：“从中国海运到新加坡的集装箱不够，所以运输费上涨了两至三倍。例如，一箱金纸的售价平均涨3元至10元。”

但也有少数受访业者因没料到疫情会突然恶化，进货量比去年多。

再成神纸香庄老板王明坤（55岁）受访时说，公司在5月份便下订单，由于当时估计疫情将有所好转，因此进货量比去年多了10％。公司今年4月开设了网店，目前在网站上促销售卖祭品。

“我们的网店有提供送门服务，目前网店的收入占总营业额的约30％。主要顾客群为年轻人，他们为了避免家中长辈外出，会选择上网订购。”

明愿神佛私人有限公司老板王团发（52岁）指出，每年农历七月的利润占了公司全年近50％的营业额。原以为在农历七月来临时，本地冠病疫苗接种率将达标，政府便会放宽防疫措施。因此公司在3月份就下订单，购入比去年多30%的货量。

但公司至今接到的订单比去年少20％，不过他还抱着一丝希望。“我有信心当局会在8月18日后逐步放宽防疫措施，因为中元节是在8月22日，作为一种传统，我相信到时会有很多人延续祭拜祖先的习俗。”

业者推出线上祭祖法会

以网店为主的Ez拜拜（EzBaiBai）自去年疫情暴发以来，生意增加了不少。老板梁育诫（26岁）说：“今年的进货量比去年多约20％。目前我们接到的订单也比去年多，像是小的订单就增加了40％左右。”

Ez拜拜也与云南善堂合作推出线上祭祖法会，客户可以通过网站报名，并选择购买15元至188元的配套，在线上进行祭祖仪式。梁育诫透露，截至昨天（30日），该法会已有约215人报名参加。