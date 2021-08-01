孙雪玲和陈圣辉分享求学经历 鼓励青少年及时求助

（早报讯）学生时代感觉与其他同学格格不入而动起伤害自己的念头、因考试成绩不尽人意而上不了本地大学。本地议员分享自己求学时的故事，借此鼓励青少年要懂得及时求助，也提醒社会要多加关怀，让需要帮助的人知道他们不必独自面对艰难的时期。

近期发生的立化中学事件令人震惊，也披露孩子们身负多重压力的现象。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉日前在面簿贴文分享自己青涩时代的故事，希望能鼓励感到彷徨的青少年。

孙雪玲在本地求学，因此深知本地教育制度可为学生带来的巨大压力。上学时，她的中学朋友都报读其他初级学院，留她一人独自面对新环境。

因每天得花两个半小时从住家往返学校，孙雪玲经常感到疲惫。她也发现到，新同学似乎都彼此认识，只有她独自一人显得格格不入。

上了初级学院后多了男同学，也让之前就读女校的孙雪玲感到尴尬。在课室里，她得修读英国文学等新科目，还有同学嘲笑她的句子结构。“上初级学院的那段期间，我经常感到疲惫，还厌恶上学，常幻想着伤害自己，让自己能终于‘好好休息’……上那所学校是我最糟糕的决定之一，那里的文化根本不适合我。”

Update at noon 27/7: I have been advised not to share specifically the mode of self harm I had previously listed. Thus I... Posted by Sun Xueling on Monday, July 26, 2021

不过孙雪玲提醒青少年，碰到无法融入的环境或文化，并非本人的错，或许他们可以找寻能够接受＋他们的文化。

“成为一名家长后，我告诉自己，不要因为学业成绩而忽略孩子的幸福和健康，因为这根本不值得。”

她也提醒家长，无论如何都应该爱护孩子。“孩子们会按照自己的方式和时间成长。如果他们想聊聊就应该陪在身边，不要批评他们而是倾听，在他们受伤时应成为他们的避风港，在他们迷茫时为他们指引方向。”

陈圣辉则说，他在求学时并非好学生，在中学考了全班最后一名，上了初级学院留级一年，还因考砸了A水准会考而无法上本地大学。“我还记得当时因为留级而感到羞耻，以及嘲笑我失败的所谓‘朋友’。”

陈圣辉也说，那个年代还没开始关注心理健康课题，他只记得感到既没用又一文不值。“幸亏有鼓励我的朋友、相信我的学长学姐以及帮助我的教师。就算我退缩躲或避，你们依然找到我、辅导我并帮助我。”

I was awkward in my teens. I wasn’t a good student. I was in the last class in secondary school, repeated a year in JC,... Posted by Alvin Tan 陈圣辉 on Wednesday, July 28, 2021

陈圣辉指出，求学和青涩时期可能会让一些青少年感到尴尬、困难或畏惧。“不过你们不会孤身一人，总会有人想要照顾你、关心你。”

他也说，碰到需要帮助的人也应该向他们伸出援手，因为他们的行动可能会挽救一条生命。“因为立化事件、冠病疫情、企图自杀等接踵而来的坏消息，我们有很多人陷入困难。所以我们应该对彼此好一点。我们会在这里关心你，如果你需要帮助就要求助，我们会找人跟你聊。”