今年首七个月16人坠骗局 一人被假警骗走170万元

不法分子假扮警员行骗，今年首7个月就有16人上当，其中一宗案件金额高达170万元。

警方昨日发布文告指出，受害者接获自称是来自高庭的自动语音来电，随后相信再转接给声称在调查洗钱活动的“警察”。过后该“警察”会出示伪造证件及一封表明受害者正在接受调查的假信件，至于使用通讯应用LINE者，也会被加入到一个名为“举报平台”的聊天群内。

随后，受害人会被指示向多个不法之徒名下的银行账户转账，以作为调查之用。不法之徒也会承诺，调查结束后将会退还这些钱，受害者往往在骗子要求进一步转账，且未能取回早前转账的钱时，才惊觉受骗。

警方强调，警方不会指示民众将款项转入指定银行户口以进行调查，同时也不会在网络平台上出示证件表明身份。

警方提醒公众，政府机构不会通过电话或即时通讯平台要求付款，也不会要求任何人把钱交给身份不明者，或索取个人银行资料。

若是身在国外，并接获声称来自国内的来电者，应事先向所在地的大使馆求证，同时也应避免在网络或通话中透露个人和银行信息。

在行动前，民众应先致电给信任的朋友或和亲戚谈谈，避免在来电者的施压下冲动行事，若有疑问，可拨打‘999’或到邻里警局求助。民众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防骗知识，也可参与www.scamalert.sg/fight运动，以获取最新的消息。