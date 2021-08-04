避免农历七月信众聚集 多个寺庙采取更严格访客措施

（早报讯）下周一将进入农历七月，为遵循冠病防疫措施以及避免人群聚集，本地多个寺庙调整措施，包括收紧访客人数限制，并针对入场者的疫苗接种情况作出规定。

光明山普觉禅寺于本周一（8月2日）起下调访客人数限制，周一至周五每个时段最多50人，但无需进行活动前检测（PET），周末和公共假日每个时段则最多90人，并且必须符合三项条件中的其中一项。

这三项条件包括：访客已完成接种两剂辉瑞或莫德纳疫苗超过14日；在过去24小时内接受经卫生部认证的冠状病毒检测（抗原快速检测/聚合酶链式反应检测）且结果为阴性；或是已从冠病感染中复原并从诊所取得PET豁免通知。

光明山发言人受访时说，在此之前，每个时段的人数限制是150人，当时所有未接种疫苗或无PET豁免通知的访客必须接受检测才能入场。由于不少信众反映该措施对仍在等待接种的公众颇有不便，因此光明山决定在平日和周末设定不同的人数顶限，尽可能让更多人参访。

“不过，访客仍须至少提前一天预订，来访时段也会提前一周开放给公众预定。至于将在农历七月十五日（8月22日）举行的盂兰盆节超度法会，目前仍将会像去年一样是闭门活动，仅提供网络直播。”

新加坡佛教居士林则将继续举办实体农历七月孝亲报恩地藏法会，并在上月中开放预约，目前报名法会诵经的名额已满，但信众仍可写超渡牌位。

居士林秘书处说：“根据往年经历，农历七月的法会很受信徒欢迎。为保障大家的健康安全，今年的法会只开放给已接种第二剂疫苗超过14天的信徒，而且必须通过电话预约，以确认他们的接种状况。此外，每户家庭只能有两人在现场，并以默念方式诵经。法会期间我们也会提供现场直播。”

除了控制人数，居士林这两年因无法请到海外法师而转由常住法师主持法会，寺内其他法事活动也因此做出调整。

祭拜方面，居士林将同时在场的祭拜人数限制在最多50人，时长不超过20分钟，并提供固定时段让公众预约，以错开人潮。

新加坡佛光山也将在农历七月举行一系列现场法会，但每户家庭只允许一人参加，总人数也限制在100人以内。所有到场公众必须已接种疫苗，或接受活动前检测。

佛光山副住持妙穆法师说：“由于每场法会的人数都减少了，因此我们增加两场法会，分别在本月29日和下月5日。目前几乎所有法会的预约已爆满，但信众依照惯例仍可在网上看直播。”