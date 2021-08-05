强吻非礼女同事 已婚保险经纪罪

已婚保险经纪出轨女同事后，被控3度非礼她，他不认罪，反指对方因交了男友才报假案，案经审讯后，昨午（8月4日）被判罪名成立。

被告是30岁的本地男子，案发时是名保险经纪，已婚。他面对三项控状，指他在2018年6月1日晚上8时至8时10分间，于盛港康埔桦连路（Compassvale Link）的组屋区，非礼22岁女同事。

被告不认罪，案件经审讯后，法官昨天发表裁决。

根据控方的结案陈词，被告当晚与女同事挨家挨户推销保险产品，被告过后在一座组屋三楼的天空花园，强拉女同事坐在他大腿上，再强吻对方，并将手伸进她的内衣非礼胸部。

两人五分钟后搭电梯下楼，被告又扑向女同事，强吻对方，到了地下停车场后，被告于车内再度强吻这名女同事，同时再次非礼对方胸部。

庭上揭露，被告录口供时承认罪行，但在审讯时，却自爆与女同事搞外遇，两人在案发前四个月还发生过性关系。

被告反指女同事是在交了男友后，担心两人事情会被揭发而报假案。

受害女同事虽承认曾与被告性交一事，但坚称并没脚踏两条船。她坦言与被告发生关系后觉得内疚，隔月便与对方减少联络，两人之间的简讯内容可作证。

法官则说，被告在警方口供里已承认非礼一事，电梯里的电眼也拍到他要强吻女同事时，对方把头撇开，还故意远离被告，加上女同事的证词，足以证明她不是自愿的。

法官认为，被告有犯罪意图，最后判他罪成，案展下个月13日求情下判。