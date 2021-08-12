到私宅处理园艺起色心 客工熊抱强吻菲佣被控非礼

与老板到私人住宅处理园艺事宜，客工竟趁老板在屋外等候，且女佣独自一人在家时，强行熊抱女佣，甚至非礼她的胸部和强吻脖子，吓得女佣跑到房间躲起来，雇主事后带女佣到警局报案。

孟加拉籍被告艾玛曼（36岁）案发时是一名园丁，他昨天（8月11日）承认一项非礼控状。

受害者是37岁的菲律宾籍女子，案发时她在一间私宅当女佣。为了保护受害者，媒体不得透露可能泄露受害者资料的身份。

2018年7月23日下午3时，被告和老板收到委托到一间私宅帮忙打理园艺事宜，当时独自在家的受害者开门让被告进屋，而被告的老板则留在屋外等候。

被告在受害者的带领下，到私宅的二楼和三楼打理园艺事宜，但他完成工作后，没有直接离开，反而站在楼梯口。

受害者问被告为何不离开，但被告没有作出回应，受害者于是走过被告身旁打算下楼。

不料，此时被告竟从后方熊抱受害者，更非礼对方胸部和强吻她的脖子。

受害者冷不防遭非礼，吓得奋力挣脱被告，飞奔到一楼睡房，躲在里头不愿出来。

被告则若无其事地走出私宅，与在外等候的老板一起离开。

受害者待雇主回家后，向雇主申诉被非礼的遭遇，雇主隔天带她到警局报案。

被告没有代表律师，他昨天在庭上哭着求情表示，对自己所犯下的罪行感到懊悔，并承诺不会再犯。案展9月14日下判。