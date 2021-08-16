本周四起 图书馆客容量可增加 公众周末得预约时段

（早报讯）从本周四（8月19日）开始，全岛26个公共图书馆的客容量将从目前的25%增加到50%，但周末将限制访客在图书馆逗留的时间。

国家图书馆管理局今天（16日）发文告指出，随着防疫措施放宽，旗下的公共图书馆、国家档案馆，以及旧福特车厂（Former Ford Factory）从本月19日起将允许更多访客使用。

为了让公众有更多时间使用图书馆等设施，当局不会限制公众平日（星期一至星期五）在图书馆逗留的时间。

不过，若访客在周末时前往图书馆，须事先上网预约时段，以便当局有效地控制人数。访客在公共图书馆的时间不能超过两小时，位于裕廊、淡滨尼和兀兰的区域图书馆，以及国家图书馆的温书室（Study Lounge）则允许访客逗留最多三小时。

公众应上网站https://go.gov.sg/library-visit-booking预约时间，每次可为最多五人登记入馆。

当局建议公众，通过国家图书馆管理局应用或网站https://go.gov.sg/library-visit-crowd查看图书馆的人流量。

图书馆管理局下来也会陆续恢复实体活动，如流动图书馆茉莉、导览活动等。

除了图书馆，公众周末到访国家档案馆、旧福特车厂前也须预约时间。

位于国家档案馆的奥登剧场（Oldham Theatre）可允许的观众人数也将从目前的33人增加到50人。