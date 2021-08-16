南大科研团队研发出以汗水为动力电池

（早报讯）南洋理工大学的科研团队开发了一种由人体汗液提供动力的电池，它不含重金属或有害物质，可减少电子垃圾对环境的污染。

电池长宽各2厘米，像一块小绷带一样平整，将其固定在布料上，可进行拉伸，也可连接到手表、腕带或臂带等可穿戴设备上。

南大材料科学与工程学院教授李佩诗指出，当汗液接触供电传感器一分钟后，电池就可启动，并且每平方厘米可提供4兆功率长达二十小时。

研究团队认为该发明可引领穿戴技术行业的革新。李佩诗教授说:“我们的技术实现了可穿戴设备设计中一项里程碑式的突破。通过利用无处不在的汗水，我们可以寻找一种传统电池之外更环保的方式，为可穿戴的设备供电。”

该研究已申请专利，并且在今年七月的科学研究杂志《科学进展》（Science Advances）中发表。

与传统电池不同，这种电池不含重金属或有毒的化学物质，作为一种更可持续性的替代品，可以减少有害的电子废弃物对环境的污染。减轻我们对环境的影响，也是南大在“南洋理工大学2025”战略规划中要解决的人类四大挑战之一。

南大材料科学与工程学院的研究员吕健博士是这项研究的共同第一作者之一，他说：“虽然传统电池比以往更便宜、也更普遍，但它们通常使用对环境有害的不可持续材料制造。应用在可穿戴设备中，也有潜在的危害，比如损坏的电池可能会将有毒液体泄漏到人体皮肤上。”

李佩诗教授受访时还表示，这种可伸缩的集流体（stretchable current collectors），配合亲水性的粘结剂，除电池外，还可广泛利用在其他便携式的电子器件上，在实际应用上有很大的发展空间。