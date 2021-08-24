四马路观音堂重开 信众冒雨排队

（早报讯）四马路观音堂佛祖庙在关闭一个月后，今早（24日）重开，虽然全岛多处下雨，庙外清晨6时许也飘着细雨，还是有十多人冒雨排队前来参拜。

排在第一个的八旬梁姓老翁清晨5时30分就和太太从碧山乘车前来，6时许就到庙外等候入内。

他受访时说：“我和太太经常来这里，因为观音庙今早重开，我们怕今天会有很多人排队，所以提早前来。”

接近早上7时，庙外渐渐形成了逾30人的队伍，公众之间也都保持着安全距离。

观音庙原定早上7时开放，因天公不作美，庙宇体恤香客在外冒雨等候，提早五分钟开放让公众入内。

与此前一样，寺庙落实了多项防疫措施，包括把入庙人数限制在50人，以及按身份证尾数单双号限号入场。入庙前，公众须出示证件，也须量体温以及用合力追踪应用或携手防疫器登记。

据观察，入口处有工作人员检查公众的身份证号码，但相信受天气影响，观音庙的人流较之前明显减少，到了早上8时，公众无需排队就可进入庙内参拜。

一些公众因登记号码尾数的限制而无法入场，只能站在观音堂的围栏外参拜。

林姓公众（60岁，建筑业经理）到场时才发现自己无法入场，“我不知道庙里有单双数的限制，今天不得入内，只好在观音庙的围栏外拜拜”。

住在观音庙附近的信众刘丽芳（56岁）则透露，她知道自己今日因限号而无法入庙，还是到庙外参拜。“我每天都会到观音庙拜拜，明天还会再回来入庙拜拜。”

到了早上9时，雨势渐大，但仍有信众撑伞前来，无需排队就可入庙。

四马路观音堂在上月12日重开仅10天后，就因社区冠病病例激增而再次关闭，以保障香客安全。随着全国疫苗接种率上升，政府逐渐放宽防疫措施，观音堂也因此决定重开。

新的开放时间是周一至周六，早上7时至傍晚6时30分。为保障公共卫生，寺庙每天下午12时30分进行清洗，因此上午最后入场时间是12时15分，下午1时之后重新开放。

天公不作美卖鲜花和香的摊贩喊苦

一些摊贩因四马路观音堂今早重开而提早做准备，但无奈天气不佳，生意未见好转。

张丽凤（67岁）受访时说：“今早我６点多就开始准备开档，希望能做多一些生意。但是天气不好，顾客不是非常多。”

观音堂内目前禁止求签、跪拜及供奉鲜花和水果等贡品，摊贩的生意也因此受影响。

蓝姓摊贩（70岁）表示，一些信众在庙外参拜后就离开，不会光顾摊贩。“大多数要入庙的香客只买香，不买花，我今早为止只卖出了三把香。”