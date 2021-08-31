被指一月三次闯房非礼女佣 男雇主不认罪称遭诬赖

女佣原本在合约一个月后满两年就打算回国，称她答应女雇主再留下一段时间后，男雇主被指一个月内摸黑闯进她睡房非礼她三次。男雇主不认罪，称有不在场证明，女佣在诬陷他。

被告张文旭（译音，50岁）面对三项非礼女佣的罪名。案件日前开审后，被告已表罪成立，选择上庭答辩。控辩双方昨天进行结案陈词，法官将案件展期至9月24日下判。

根据控方结案陈词，被告已婚有三个孩子，被告的妻子是在2017年4月27日雇请案发时27岁的菲律宾籍女佣。

主控官指出，女佣和家人的关系良好，当她两年的合约快在2019年4月2日到期时，被告的妻子要她继续工作多一个月，女佣也答应了。

女佣供证时说，她答应继续工作后，被告非礼了她三次。她称第一次被非礼是在3月8日晚上。她说，当时她关上灯在睡房里的床上滑手机，被告突然走进房内，然后问她“为什么鸡和鱼只剩那么一点？”

她指被告接着把左手放在她大腿上，然后移到她腰间。她挪开身子后，被告离开房间，但是不久后再进来，躺在她后面搂住她的腰。

女佣说，3月28日被告再次摸黑闯入她的房间，她已经睡着，被告的小儿子与她同睡。女佣突然感觉到有人摸她的胸部，她推开那人的手以后，睁开眼见到被告离开房间，吓得她不敢入睡。

辩方指出，女佣是在诬陷被告，指他在3月8日晚上有不在场证明，案发当晚非常忙碌，除了接送孩子到补习中心以外，还到了教堂，最后还拜访朋友，不可能有时间犯案。

至于3月28日当天，被告指他的确有进入房间，但是并没有非礼女佣，而只是捡起地上的枕头。主控官认为被告口说无凭，根本不可信。