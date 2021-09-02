《泰晤士高等教育特辑》最新排名 国大排名创新高

（早报讯）新加坡国立大学在《泰晤士高等教育特辑》最新公布的全球大学排行榜中，获得自2016年采用新评比方法以来的最佳名次，排名全球第21，蝉联“亚洲第三”；南洋理工大学晋升一个名次，排名第46。

《泰晤士高等教育特辑》（Times Higher Education，简称THE）今早（9月2日）公布2022年全球大学排名。

全球10强依旧由美国和英国顶尖大学囊括，所有10所大学皆是去年10强。英国牛津大学连续第六年蝉联榜首；美国加州理工学院和哈佛大学排行进步，分别跃升两个和一个名次，并列第二；斯坦福大学下滑两个名次，排行第四。

中国顶尖学府依然表现卓越。清华大学和北京大学取得历来最高的排名，双双入前20名，分别跳跃四个和七个名次，并列全球第16。今年共有10所中国学府入榜前200名，数量创新高。

排行榜从2016年采用新的评比方式，多个国家如新加坡、日本、俄罗斯和新西兰都在此次排行榜中获得自2016年以来的最高排名。

数所大学在冠病相关的研究方面取得成就，排名上升。

2022年《泰晤士高等教育特辑》全球大学排名包括来自99个国家及地区的1662所学府，是迄今为止规模最大、最多样化的大学排行榜。

大学排行榜采用13个评分指标，衡量学府在教学、研究、知识转移和国际视野方面的绩效。

2022年泰晤士全球大学排行榜