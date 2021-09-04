助小贩改善生意 星展银行组织团购和指导小贩数码化

（早报讯）过去每到午餐时间，在丹戎巴葛一带工作的上班族就会鱼贯到丹戎巴葛坊熟食中心用餐，不过自从多数人改为在家办公后，这个位于市区内的小贩中心生意大受影响。

为了帮助摊贩改善生意，星展银行推出新的“小贩中心认养”计划（Adopt-a-Hawker Centre），通过向小贩购买食物分送给受益团体，以及协助他们设立社交媒体账号和使用其他的数码工具来增加网络曝光率。超过50个丹戎巴葛坊熟食中心摊贩加入这项试行计划，这预计能助他们提高至少10%的收入。

丹戎巴葛集选区基层组织顾问、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今早（9月4日）走访丹戎巴葛坊熟食中心，了解小贩的近况，也与该区基层组织义工和星展银行职员一起准备要分发的600包食物。这些食物会送至新加坡中央医院和欧南园社区医院给前线工作人员，以及中央医院园区内工地的建筑工人。

要在冠病疫情肆虐的大环境中开拓客源，网络行销是不可或缺的工具。因此在这之前，从今年6月开始，丹戎巴葛集选区基层组织已通过面簿，助该熟食中心的摊贩组织团购活动。

英兰妮受访时说，推动数码化和团购的短期目标是为了让小贩可以渡过禁止堂食期间生意减少的困境。长远来说，未来还是会有些防疫限制，所以摊贩可以借这个机会，开拓团购方面的客源，把食物送到附近的办公楼。星展银行扮演了顾客的角色，他们购买食物，成为小贩们固定的客源。

新加坡群策群力行动联盟的其中一个关注点，是协助小贩采用线上送餐订餐平台。小贩中心认养计划与联盟的宗旨相符。

对于认养计划接下来的发展，星展银行新加坡总监兼董事总经理许志坤说：“我们会持续扩充计划，优先考虑的是协助市区内的熟食中心，因为它们受的冲击最大。”

莫哈默丹尼尔（30岁）经营的椰浆饭摊位今天通过认养计划卖出了116包食物，比他平时一天的销售量高出近一倍。他说：“比起送餐平台，团购对小贩更有利。因为我们不需要让送餐平台抽佣，而且可以按照团购订单准备食物，减少浪费。”