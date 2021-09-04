牛车水挂灯饰 公众：今年嫦娥“变美了”

中秋节即将来临，牛车水开始张挂灯饰，有公众认为曾引起话题的焦点灯饰嫦娥，今年造型更为“正常”，也较之前女性化。

今年的主题是“狮城明月照万心、承续传统庆团圆”，以延续传统的方式庆祝佳节。

记者昨日（9月3日）走访该处时，发现已经灯饰布置已完成超过80%，除了余东旋街外，在桥南路也有张挂灯饰。

牛车水灯饰在过去两年都引发争议，继前年因造型过于阳刚，被讥笑为“嫦娥变吴刚”外，去年的坐姿造型，也被人误以为嫦娥怀孕。

今年的造型是以嫦娥奔月为主，在人物的形象刻画上也更着重于带出嫦娥的柔美。

在该处工作的中药店店员洪先生（26岁）透露，嫦娥的灯饰造型过去两年引发争议，今年则显得“很正常”。

“嫦娥奔月的造型也很生动，如果能多一点装饰，就能更加衬托出她的美。”

他说，疫情下已经大家都受到影响，因此当局能应节策划并筹备装饰，也是值得鼓励的。

受访的公众何先生（32岁，行政人员）则透露，他认为今年的嫦娥更加女性化。

“唯一美中不足的就是嫦娥脸上缺乏笑容。这种艰难的时刻，我们更需要欢笑，应该设计让嫦娥的笑容更多一些。”

胜乐集团董事经理、也是身为牛车水中秋节筹委会主席陈祖坤之前表示，之前两年的灯饰受到批评，但都是以正面的态度去看待，因为大家都不希望出现这种情况。

“这两年来，我们会在作品完成后更谨慎检查。当时因为时间紧迫，放上去后才觉得不妙，但网友的速度太快，在我们还来不及取下更换就放上网了。我们义工都是花时间与心血在筹办每一次活动的，若有疏忽、遗漏，还望大家包涵。”