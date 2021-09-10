持美工刀报复割男子背三刀 青年坐牢打鞭

来自 / 联合晚报

文 /
罗妙婷

发布 / 2021年9月10日 2:42 PM

更新 / 2021年9月10日 2:51 PM

被告涉嫌用美工刀伤人后，仓皇而逃，画面被他曾路过的餐厅电眼拍下。（档案照）
被告涉嫌用美工刀伤人后，仓皇而逃，画面被他曾路过的餐厅电眼拍下。（档案照）

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被侮辱又被掌掴，25岁印度籍男子气得萌生复仇的念头，沿街找来一把美工刀，乘对方在一家杂货店外讲电话时，上前用美工刀在他的背部猛割三刀。

另外还犯下一起非礼罪的被告巴扎亚帕，昨日（9月9日）认罪后，被判坐牢两年六个月，鞭刑三下，以及罚款3000元。由于他没有能力偿还罚款，因此将坐牢一周取代。

《联合晚报》早前报道，去年10月21日晚上9时05分，小印度一带罗威路的一家印度杂货店外发生一起血案，一名印族男子后背遭割伤，衣服都沾满血，袭击者逃离现场。

调查揭露，案发三天前（18日），伤者（37岁）到小印度找朋友聊天，见被告和男友人起争执，立刻介入，还打了被告一巴掌。

案发当晚8时30分左右，被告在小印度撞见伤者以及跟他吵架的男友人。被告当时被伤者说的话激怒，又想起三天前被他打了一巴掌，决定要报复。

被告在小印度沿街找武器，在路旁捡到一把美工刀后，冲向正在一家杂货店外打电话的伤者，二话不说地往他的被捕猛割三刀后，逃离现场。

伤者伤势严重，事发后至少20天无法正常生活。

至于被告所面对的非礼罪，主控官指被告隔着衣物碰了女受害人（32岁）的手臂和大腿，并非严重的非礼行为，建议法官判他罚款3000元。

被告的代表律师指被告初犯，悔不当初，希望法官从轻发落。

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