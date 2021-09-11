专家：社区冠病病例虽激增 没必要收紧防疫措施

（早报讯）本地社区冠病病例攀升，但需要输氧或在加护病房治疗的患者未相应激增，受访专家因此认为暂没有必要收紧防疫措施。专家也认为，追踪调查密切接触者或能按风险级别区分，以善用资源，加强效率。

两周前，本地新增病例平均每天76起，过去一周增至每天288起，昨天（9月10日）单日新增本土病例达568起。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上提到，新增病例估计很快会增至每天1000起，数周后甚至可能达到每天2000起。

对于防疫措施是否应收紧，亚太临床微生物学学会会长淡马亚教授回答《联合早报》询问时说：“我不这么认为。我们需要接受冠病已成为地方性流行病，加上本地疫苗接种率较高，即使病例大幅增加，重症病例将维持在较低水平。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也提到，病例虽增加，但需要输氧或住进加护病房的患者并没有越来越多，因此暂时没有必要收紧防疫措施。本地可以应付1000个加护病房患者，而目前在加护病房接受治疗的冠病患者只有七人。

他补充，卫生部正小心留意医院和社区的情况，要是发现任何早期迹象显示医疗系统可能无法负荷，到时再收紧防疫措施也不迟。

国大苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈副教授说，重症病例若较低，收紧防疫措施将“太过头”，他建议，我国可以更好地利用定期检测放缓疫情。“设想我们大家要是每两周做一次检测，或许能把二级传染病例减少约25％至50％，成本较低，也不会影响重启活动。”

张毅颖也认为，目前的疫情不是因为追踪调查出现任何问题所引起，反而，正是因为我国坚持追踪调查，及早隔离密切接触者，病例才能维持在低水平。

他提到，疫情暴发以来，新加坡就有一个较全面的追踪调查程序，不过，这也意味着该过程相当耗资源。虽然有数码辅助，如“合力追踪”（Trace Together）和SafeEntry，但还是需要人力分析数据和记录，找出密切接触者。

张毅颖说，当每天出现几百起甚至数千起病例，要做到过去的全面追踪将非常耗资源。在思考运作限制之前，我国也要思考是否还需要进行如此详细的追踪，因超过82％的人口已完成接种。他认为，追踪调查应聚焦更高风险或较脆弱的群体，如年长者、免疫缺陷者、留医或住在疗养院者等。

淡马亚也提议，追踪团队可以采用应对肺结核的类似策略。例如，对高风险群体进行分子分型等详细追踪，至于低风险群体则可以使用一般的电子方式进行追踪。

传播风险不会因隔离期缩短增加

另外，张毅颖说，密切接触者隔离期从14天缩短至10天，并不意味着传播风险会增加，因当局调整了隔离做法，加入了额外检测环节。这些自行检测将有助发现病毒潜伏期超过10天的罕见病例。

“我们要关注的不只是隔离期，而是整个隔离和检测任何接触到病毒者的程序。”

卫生部昨天宣布，由于德尔塔变种毒株的潜伏期较短，只有大概四天，低于原本毒株的六天，因此密切接触者无须隔离满两周。下周起，密切接触者如果检测呈阴性，可在10天后结束隔离。他们之后每天须自行检测，直至隔离开始后的第14天。